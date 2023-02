Protest foran Stortinget mot nedbygging av helsevesenet

Slagord som går i igjen, er «Slutt å kutte», «Jeg kan ikke løpe raskere», og «Omsorg kan ikke måles med tall».

Helsebrølet er en politisk uavhengig bevegelse med aktører fra organisasjoner, enkeltpersoner og politiske partier. De mener budsjettkutt, underprioriteringer og feilprioriteringer fra regjeringens side fører til et dårligere helsevesen.

Blant talerne var Bjørnar Moxnes fra Rødt, psykiater Randi Rosenquist og Bård Ruud fra Norsk Sykepleierforbund.

– Man kan ikke ha en app som måler psykiatrien. Vi trenger mennesker, sa Rosenquist i sin tale til de rundt 300 fremmøtte.

– Todelt helsevesen

Rødt-lederen advarte mot amerikanske tilstander i det norske helsevesenet.

– Vi må brøle for å få et helsevesen i verdensklasse, hvor man får hjelp etter behov, ikke etter lommebokas størrelse, sier Moxnes til NTB.

Han frykter et todelt helsevesen hvor vanlige folk har store problemer med å få god nok helsehjelp. Rødt-lederen peker særlig på to tiltak som haster: Å legge kostbare sykehusprosjekt på is, og å øke grunnbemanningen i helsetjenesten.

– Det åpnes dessverre for mer kommersielle helsetjenester og en todeling av helsevesenet, og jeg tror egentlig få ønsker det, sier han.

Håper på bølge

Initiativtaker til aksjonen er Helene Dahl Karlsen. Hun jobber til daglig som sykepleier på Aker sykehus.

– Jeg håper dette er starten på noe stort, som skal vare og vare helt til det fører til en positiv endring, sier hun til NTB.

Hun håper Helsebrølet blir en bølge som spres til hele landet, og at det blir lokale demonstrasjoner.

– Vi holder på til vi blir hørt, sier hun før demonstrasjonen fortsetter mot Youngstorget.