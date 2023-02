Frp etterlyser samarbeid om moderne kjernekraft

Elleve EU-land vedtok i dag å styrke samarbeidet om kjernekraft. Frp ønsker bedre samarbeid med regjeringen, for å styrke moderne kjernekraft.

– Det er oppsiktsvekkende at verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet vil samarbeide med våre naboer i Europa om moderne kjernekraft. Jeg ser ingen gode grunner til at Norge skal stå utenfor et fellesprosjekt med land som Finland, Nederland og Frankrike for å styrke kunnskapsgrunnlaget på feltet, sier stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen.

Han viser til at Frp nylig fremmet flere forslag i Stortinget om moderne kjernekraft. Partiet foreslår blant annet at Norge bør søke medlemskap i Euratom Treaty for å sikre tilgang til europeiske forskningsmidler til norske aktører.

– Med et snarlig kraftunderskudd i vente, er det problematisk at regjeringen synes å ha lukket døren fullstendig for moderne kjernekraft. Det kan gi oss ny, utslippsfri og regulerbar kraftproduksjon.

Nilsen er bekymret for utviklingen i saken, om Norge med regjeringen i spissen ikke vil utnytte potensialet i moderne kjernekraft.

– Jeg frykter at Norge faller utenfor den teknologiske utviklingen på feltet dersom regjeringen fortsetter å overse det enorme potensialet som ligger i moderne kjernekraft, sier stortingsrepresentanten.