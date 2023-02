Støre ble tirsdag bedt om å kommentere advarslene fra flere vestlige land om at Kina vurderer å selge våpen til Russland.

– Jeg tror beskjeden til Kina er klar: det vil være en betydelig og veldig negativ utvikling, sa Støre til pressen i Helsingfors, hvor han har deltatt på den årlige SAMAK-konferansen.

Støre viser til at Kina har valgt å være på Russlands side, men også har lagt fram ideer til noe som kan stanse krigen.

På årsdagen for Ukraina-krigen forrige fredag lanserte Kina en tolvpunktsplan hvor det blant annet oppfordres til våpenhvile mellom Russland og Ukraina.

– Jeg tror det må være den klare beskjeden til Kina, at de må legge all mulig slags press på Russland for først å stoppe krigen, og deretter sikre situasjonen. Det kan ikke gjøres gjennom våpen som støtter aggresjonen, sa Støre tirsdag.