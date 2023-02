Jussprofessor mener regjeringen trenerer Fosen-saken

Til Nationen sier Høgberg at det ikke er overraskende at det tys til sivil ulydighet fra demonstranter på et tidspunkt hvor man opplever at Olje- og energidepartementet (OED) selv driver en form for sivil ulydighet, ved å trenere de pliktene departementet er pålagt etter Høyesteretts dom.

Aksjonistene ved regjeringskvartalet reagerer på at vindturbinene på Fosen i Trøndelag, som Høyesterett har sagt at er ulovlige uten avbøtende tiltak, ikke er revet. I oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindparken var oppført i strid med urfolksrettighetene.

– Det er ingen andre som kan neglisjere en høyesterettsdom på denne måten når det er begått krenkelser og kan sitte og tvinne tommeltotter. Andre får normalt to uker på å oppfylle en dom, sier jussprofessoren.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet er ikke enig i at regjeringen har trenert saken og sier at det er avgjørende å på plass en løsning hvor man er i tråd med folkerettslige forpliktelser.

– Skal vi finne fram til et vedtak som står seg over tid og skape ro i saken er det viktig med et godt beslutningsgrunnlag, skriver Sæther i en epost til avisen.

Hun opplyser at departementet tok tak i saken øyeblikkelig etter dommen, og sendte varsel om behov for nye forvaltningsvedtak på Fosen.