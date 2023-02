Widerøe vil at staten skal sponse flybillettene til nordlendinger

I Hurdalsplattformen varslet Støre-regjeringen at de vil sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Målet er en halvering av prisene på såkalte FOT-rutene, som er flyruter hvor myndighetene kjøper transport på flyruter som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Drøye ett og et halvt år senere har lite skjedd. Nå ber Widerøes administrerende direktør Stein Nilsen regjeringen tenke større. Han viser til at myndighetene i Spania tar 75 prosent av regningen for flybillettene til innbyggere på Kanariøyene og Balearene.

– Det er en modell som har fungert godt i 20 år. Spørsmålet er bare hvor mye penger vi har i Norge. Dette er i hvert fall en veldig, veldig treffsikker modell som vil løse en del utfordringene for de som bor i Nord-Norge, sier Nilsen til NRK.

Han mener er slik modell vil være med på å stoppe fraflyttingen og gjøre det mer attraktivt å bo i Nord-Norge. Erling Sande (Sp), komitéleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, liker forslaget.

– Det er en spennende modell, som vi må se nærmere på, sier han til NRK.