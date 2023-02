Sametingspresidenten skal møte statsministeren om Fosen-striden

– Jeg har bedt om et møte med statsministeren, sier Muotka til NTB.

Møtet er «nært forestående», ifølge sametingspresidenten, som likevel ikke kan si akkurat når det vil finne sted. Men det blir etter at hun har hatt et møte med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) torsdag.

Sametingspresidenten skal søndag kveld treffe demonstrantene som aksjonerer i og utenfor Olje- og energidepartementet i Oslo.

– De har bidratt til å gi ny medieoppmerksomhet om det faktum at det er over 500 dager siden en enstemmig høyesterettsdom slo fast at det er et pågående menneskerettsbrudd, sier hun.

Hun mener et første skritt må være å stanse driften av anlegget, ettersom det ikke har gyldig konsesjon.

– Det er viktig å få klarhet i hva som er regjeringens plan nå. Mitt mål er at menneskerettsbruddet stopper. Det er viktig at staten kommer med en beklagelse, sier Muotka.