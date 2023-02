(Denne saken ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et samarbeid med).

I en ny meningsmåling utført av Opinion på vegne av Altinget og ABC Nyheter er nei-siden i befolkningen klart i flertall med 53 prosent, mens 31 prosent svarer ja. 16 prosent har ikke gjort seg opp noen mening. Andelen som er for EU-medlemskap er høyest i Oslo (41 prosent) og lavest i Nord-Norge (19prosent). Kvinner oppgir i større grad «vet ikke» sammenlignet med menn (11 prosent mot 21 prosent).

Stigende støtte til EU

Til sammenlikning viste en måling gjennomført av Nationen i november 2022 at 55,8 prosent ville stemt nei til EU, og 27,2 prosent ville stemt ja. 17 prosent svarte da «vet ikke».

Falta om Altinget og ABC Nyheters meningsmåling Meningsmålingen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Altinget. Undersøkelsen er gjennomført på telefon mot et landsrepresentativt befolkningsutvalg.

Intervjuene er gjennomført i perioden 31. januar - 6. februar. Utvalget er vektet på kjønn, alder og landsdel.

Antall intervju: 1002

Målgruppe: Befolkning, 18+ år Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget

ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd.

Martin Stubban i Opinion har gjennomført den aktuelle målingen for Altinget og ABC Nyheter. Han sier at målinger i det siste viser en lav, men stigende støtte til EU.

– Støtten til EU medlemskap var på bunnpunktet i finanskrisen, da det var samarbeidsproblemer innad i EU. Etter dette har støtten i befolkningen sakte men sikkert gått oppover. Ukraina-krigen har vist at EU, Nato, og Vesten har stått sammen. Jeg tror at befolkningen ser viktigheten av overordnede samarbeid.

Les også på Altinget: Kjell Magne Bondevik: La oss ta en ny EU-debatt

Verden er større en EU

– Målingen bekrefter at det er et stort og solid flertall mot norsk EU-medlemskap. Med så liten interesse i befolkningen for ny EU-kamp, bør debatten heller handle om hvordan Norge bruker handlefriheten utenfor EU til å ivareta våre interesser og ha en tydelig og selvstendig stemme i det internasjonale samfunnet for å bidra til å løse globale utfordringer som blant annet klima. Verden er fortsatt større enn EU, sier Nei til EUs leder, Einar Frogner til Altinget.

Han poengterer også at målingen viser tydelige distriktsforskjeller.

– Forskjellen mellom Oslo og Nord-Norge i målingen bekrefter at det er langt fra Oslo til Brussel og enda lengre til Nord-Norge, sier Frogner. Han mener det ikke er noe nytt at Oslos befolkning mer positive til EU-medlemskap enn resten av landet.

Dette er Altinget Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Stubban fra Opinion mener at EU er en typisk konflikt mellom sentrum og periferi.

– Det er typisk at de som er for EU bor i urbane strøk, mens de som sier nei til EU bor på tettsteder eller i distriktene. Det er blant annet et spørsmål om avstand til makten, men også at et EU-medlemskap vil føre til en annen landbrukspolitikk og spørsmål om fiskekvoter. Dette er trolig noe man er mer opptatt av i distriktene og i Nord-Norge enn i resten av landet.

Leder i Europabeveglensen, Fredrik Mellem, skriver i en kommentar til Altinget:

– Den langsiktige trenden er at ja-siden styrker seg etter Brexit. Det er trenden også i alle andre europeiske land, ikke minst i Storbritannia der 57 prosent nå ønsker en søknad om nytt medlemskap.

Senterpartiets velgere mest negative

Når tallene brytes ned på partipreferanse står Vestre frem som det mest EU-vennlige partiet, tett fulgt av MDG. Senterpartiets velgere er de klart mest EU-skeptiske.

− Senterpartiet har vært og er en ledende kraft for å styrke folkestyret i Norge og sikre nasjonal kontroll over egne naturressurser og suverenitet over norsk fisk-, jordbruks- og finanspolitikk, sier Per Martin Sandtrøen, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Sandtrøen viser til at Senterpartiet er det partiet som flagger et nei-standpunkt tydeligst, og at det derfor ikke er overraskende at de som støtter Senterpartiet også er svært tydelige i dette spørsmålet.

Venstres velgere mest positive

Venstres nestleder Abid Raja sier til Altinget:

– Dette er gode tall som bekrefter trenden som viser at ja-siden sakte men sikkert blir større. Det blir flere usikre av de som før har stått på nei-siden, men fortsatt er det veldig mange som ikke har tatt standpunkt. Vi trenger mer diskusjon om vår tilknytning til det europeiske fellesskapet, og vi må begynne å snakke om mulighetene og de sakene vi kunne satt på dagsorden i EU dersom vi hadde vært medlem. Jeg mener det er mye bedre å ha en hånd på rattet fra innsiden enn å sitte på utsiden og ikke ta del i de diskusjonene om politikk som i aller høyeste grad påvirker oss.

Raja er ikke overrasket over at Venstre har flest EU-tilhengere. Han mener det ligger i ryggmargen til liberalere å ønske mer internasjonal samarbeid for å løse de store utfordringene vi står overfor globalt. Han mener at frihandel har gitt økt velstand, frihet og tatt flere ut av fattigdom.

– Som EU-medlem kunne vi vært med å forme EU slik vi ønsker, og vi kunne tatt del i de enorme satsingene som EU nå igangsetter på det grønne skiftet og grønn industriutvikling, avslutter Raja.

Les også på Altinget: Hilmar Rommetvedt: Større velgertap under Gro og Jens enn under Jonas



Klima- og miljø politikk avgjør

Stubban fra Opinion peker på at EUs klimaarbeid og kutt av utslipp kan forklare ulikhet i støtte blant partiene, som at miljøpartier som MDG og Venstre støtter opp om EU.

Selv om Miljøpartiet de Grønne (MDG) ikke har noe felles standpunkt til EU-spørsmålet, er MDG-velgerne i denne målingen i hovedsak positive til et EU-medlemskap.

Partileder i MDG Arild Hermstad mener EU ligger langt foran Norge i klimapolitikken.

– Jeg tror mange i MDG er opptatt av solidaritet på tvers av landegrenser og ser at et sterkere samarbeid med EU kan ha noen positive sider når det gjelder regulering av storselskaper, klima, natur og energisamarbeid. Vi ser at EU ligger langt foran regjeringen i klimapolitikken, kutter utslipp og gjennomfører klimapolitikk i høyt tempo. Med Norge som medlem i EU ville det sannsynligvis vært fryktelig vanskelig å få gjennomslag for regjeringens aggressive oljepolitikk der vi skal pumpe olje til siste dråpe, og å få gehør for at vi skal fortsette å være krigsprofitør på gassen vi nå selger til Europa, i stedet for å gi mer av overskuddet tilbake, skriver Hermstad til Altinget.

Hermstad opplyser at MDG skal diskutere partiets holdning til norsk EU-medlemskap på sitt landsmøte i mai, og at de har hatt en omfattende kursing og kunnskapsinnhenting om EU i partiet det siste året.

– Det blir et spennende landsmøte, og jeg ser frem til en god debatt, skriver Hermstad.

De to største delt på midten

Stubban fra Opinion peker på at Arbeiderpartiet og Høyre før var begge klare ja-partier. Tallene i målingen viser at begge disse partiene nå er forholdvis delt på midten.

− Dette er to store partier med mange velgere og som favner veldig bredt. Dermed er det heller ikke unaturlig at de er delt, og at man må inngå kompromiss i så store partier. Det er likevel et tydelig skille i EU-oppslutning fra Arbeiderpartiet sammenliknet med Senterpartiet. Oppslutningen for EU i Arbeiderpartiet er fortsatt høyere enn i befolkningen totalt sett. Det er også et skille fra ja-andelen i Arbeiderpartiet (37 prosent) til neste parti, Sosialistisk Venstreparti (25 prosent), påpeker Stubban.

Les også på Altinget: Vibe Termansen: Å holde tilbake EU-midler stopper ikke Orbáns avdemokratisering av Ungarn

Løsning på grenseoverskridende utfordringer

Ingjerd Schou, medlem av Utenrikskomiteen og leder av Høyres internasjonale utvalg, mener et EU-medlemskap ville ha gitt mulighet for viktig samarbeid i en krevende tid.

− I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi ser rundt oss, er det ikke rart at mange mener Norge burde vært del av EU. Det er gjennom EU vi fremover må samarbeide for å løse store, grenseoverskridende utfordringer, slik som migrasjon, klima og sikkerhet. I tillegg vil norske bedrifter være helt avhengige av det indre marked fremover, slik de er det i dag, skriver hun til Altinget.

Hun påpeker også at vi må samarbeide om gjenoppbygging av Ukraina, når krigen en dag er slutt, og frykter at Norge blir satt på sidelinjen i sikkerhetspolitikken.

– Vi ser også en endring rundt oss, hvor både EU ønsker å påta seg en større rolle i sikkerhetspolitikken, og hvor Norge vil kunne oppleve et enda større utenforskap. Danmark har oppgitt sitt forsvarsforbehold, og når Sverige og Finland er med i Nato, vil vi oppleve tydelig at Norge ikke er tilstede der våre partnere diskuterer viktige spørsmål.

Schou mener at årsaken til at vi har en stor andelen usikre velgere er at vi egentlig ikke har en reell medlemskapsdebatt i dag.

− Her mener jeg regjeringen må ta et visst ansvar, siden den konsekvent unnlater å diskutere hva det er vi går glipp av. Samtidig ser vi at regjeringen går til EU for alle viktige spørsmål, som bistand til Ukraina og forhandlinger med USA om grønn teknologi. En reell utredning og debatt ville trolig kunne påvirke stemningen i befolkningen betraktelig, avslutter hun.