Irans president reiser til Kina

Den tre dager lange reisen skjer på invitasjon fra Kinas president Xi Jinping, skriver Irans statlige nyhetsbyrå IRNA.

Raisi og Xi møttes for første gang i september på et toppmøte i Usbekistan, hvor den iranske presidenten tok til orde for å styrke samarbeidet med kineserne.

Det er ventet at Xi og Raisi skal møtes til private samtaler under Kina-besøket, og delegasjoner fra begge land skal signere såkalte samarbeidsdokumenter, ifølge IRNA.

Iran og Kina har fra før et sterkt økonomisk samarbeid, spesielt innen energi, transport, landbruk, handel og investeringer. I fjor signerte de en 25-årig samarbeidspakt, og Kina forblir Irans største handelspartner.