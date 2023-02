Arne Strand om Treholt: – Jeg skjønner ikke hvorfor han gjorde det

Strand sier han ble sjokkert da hans gamle studiekamerat og kollega ble tatt for spionasje.

– Jeg snakket mye med ham, men han har ikke klart å overbevise meg om hvorfor, sier Strand.

Han beskriver Treholt som dyktig politiker som kunne kommet langt.

– Jeg tror at motivasjonen hans nok var å bidra til et bedre forhold mellom øst og vest. Han hadde nok store tanker om seg selv. Han trodde kanskje at han skulle klare å bidra til at øst og vest kunne nærme seg hverandre, russere og amerikanere, under den kalde krigen, sier Strand til Dagsavisen.

– Hvis det ikke hadde vært penger involvert, kunne han kanskje kommet igjennom med at det var idealisme. Men få trodde på det, og i alle fall ikke retten, sier Strand.

Stanghelle: – Den mest dramatiske skjebne i nyere tid



Tidligere redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle mener Arne Treholt fikk den mest dramatiske skjebnen her i landet i vår tid.

Fakta om Arne Treholt * Arne Treholt ble født 13. desember 1942. * Norsk embetsmann og politiker for Arbeiderpartiet. * Var byråsjef i Utenriksdepartementet da han i 1984 ble pågrepet og anklaget for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. * Han ble dømt i 1985 i Eidsivating lagmannsrett til 20 års fengsel for å ha avslørt både militære og politiske hemmeligheter for den sovjetiske etterretningstjenesten KGB i perioden 1974–83 og for irakisk etterretning 1981–83. Han ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen. * Han forsøkte å få saken gjenopptatt, men dette ble avvist flere ganger. * Treholt har de siste årene bodd i Moskva, der han har drevet forretningsvirksomhet. Kilder: Store norske leksikon og NTB

– Arne Treholt fikk den mest dramatisk livsskjebnen i nyere norsk historie, sier Aftenposten-journalisten til NRK.

– Fra å være en politisk og diplomatisk begavelse til å få en dom på 20 års fengsel for spionasje er et voldsomt fall, sier Stanghelle.

Komponist Ketil Bjørnstad sørger over Treholts død

Arne Treholts mangeårige venn, komponisten og forfatteren Ketil Bjørnstad, mottar dødsbudskapet med stor sorg, sier han til VG.

Søndag ble det kjent at den spiondømte diplomaten er død, 80 år gammel.

Ketil Bjørnstad håper den norske offentligheten vil forstå mer av hva Arne Treholt prøvde å gjøre, og hvilken fredskjemper han var.

– For alle oss som kjente ham, vil hans ettermæle være det aller beste, sier Bjørnstad.

Han sier til avisa at Treholt har betydd svært mye for ham personlig.

– Arne har betydd mye som nær venn helt siden jeg ble kjent med ham da rettssaken startet. Han var en unik og sjelden personlighet, sier Bjørnstad.

Gyldendal om Treholt: En markant og kontroversiell skikkelse

Forlaget som ga ut Arne Treholts bok «Gråsoner», poengterer at han var en kontroversiell skikkelse.

– Det er en markant og kontroversiell skikkelse i nyere norsk historie som nå har gått bort, sier forlagssjef for sakprosa Reidar Mide Solberg i Gyldendal Litteratur til NTB.

– Vi fikk som forlag anledning til å la ham fortelle historien sett fra sitt perspektiv i boken «Gråsoner». Våre tanker går til hans familie og etterlatte, sier han.