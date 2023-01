Utvalg vil stramme inn grensa for å få pendlerbolig på Stortinget

Utvalget som har sett på de økonomiske ordningene for landets stortingsrepresentanter overrakte tirsdag sin endelige rapport til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Det uavhengige utvalget slår fast at norske folkevalgte ikke har spesielt rause økonomiske ordninger, sammenlignet med mange andre land, men leder Therese Johnsen, mener likevel at det ut fra norske forhold er på sin plass å skjerpe flere av ordningene.

– Vi har vurdert det i forhold til rimelighet og legitimitet i samfunnet for øvrig, sier Johnsen til NTB.

Reelle behov

I rapporten gås det særlig gjennom reglene for pendlere, pendlerboliger, reisevirksomhet og overgangsytelser.

Grensen for hvem som kan få pendlerbolig flyttes fra 40 til 50 kilometer dersom flertallet i Representantordningsutvalget får gjennomslag for sine forslag.

– Det skal være et reelt behov for å overnatte, sa utvalgsleder Therese Johnsen da hun la fram rapporten.

Bedre veier

Hun viser til at både det norske Forsvaret og den svenske Riksdagen har 50 kilometers kjørelengde som mål på hvorvidt en pendlerbolig skal tildeles.

Dersom kravet til kjøreavstand økes fra 40 til 50 kilometers kjørelengde vil stortingsrepresentanter som i dag bor i for eksempel Drammen ikke lenger ha rett til å få dekket pendlerbolig av Stortinget.

– Vi har tegnet masse kart og sett på forskjellige løsninger. Dagens ordning stammer fra 1950-tallet og siden den gang har vi fått helt andre veier, bedre kollektivtrafikk, infrastrukturen inn til sentrum av Oslo er bedre, så vi synes det ligger til rette for det, sier Johnsen til NTB.

Rødt kritisk

Utvalget var delt i oppfatningen av hvilke ytelser avtroppende stortingsrepresentanter skal få. Et flertall, hvor også lederen var med, går inn for en omstillingsytelse på tre måneder. De som har to stortingsperioder bak seg skal i tillegg har rett på ytterligere seks måneder.

Mindretallet ville derimot gå inn for at varigheten på fratredelsesytelsen skal være tre måneder for alle.

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, har vært blant de mest uttalte kritikerne til de folkevalgtes ordninger. Mens han mener utvalget foreslår mye bra, mener han samtidig at det ikke gå langt nok på flere området. Rødt har gått inn for å fjerne hele ordningen med etterlønn.

– Hvis velferdsstaten vår skal være god nok for folk flest, så må den også være god nok for avgåtte toppolitikere. Derfor vil Rødt heller sende avgåtte stortingsrepresentanter til Nav, for oppfølging og ytelser, på linje med andre arbeidsledige, sier Moxnes.

– En etterlønn på 66 prosent betyr nesten 60.000 kroner i måneden. En arbeidsledig får maks 35.000 i dagpenger.

Framdrift bestemmes torsdag

I rapportens innledning slås det likevel fast at det å være stortingsrepresentant er å sammenligne med et verv, og ikke en jobb.

– Representantene er omfattet av ombudsplikten og kan ikke bli fritatt fra vervet og de kravene som stilles til vervet innenfor en stortingsperiode, skriver utvalget i rapporten.

Stortingspresident Masud Gharahkhani sier alle de politiske partiene på Stortinget nå skal delta i debatten om forslaget og se på hva som skal vedtas i Stortinget.

– Alle politiske partier har vært enige om at det har vært viktig å ha et eksternt utvalg som har gjennomgått ordningene. Det er jo for å se om ordningene har vært rettferdige, men de skal også gjelde for alle slik at de kan gjøre jobben som folkevalgt, uavhengig av bosted og bakgrunn, sier Gharahkhani til NTB

Allerede torsdag vil presidentskapet på Stortinget ha møte og bestemme den videre veien for forslaget.