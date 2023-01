– Jeg har forståelse for at det lages regler slik at medlemmer som bor utenfor Trondheim ikke påvirker trondheimspolitikken, sier Trond Giske til Dagbladet.

Arbeiderpartiet diskuterer for tiden mulige vedtektsendringer, en sak som skal avgjøres på landsmøtet til våren. Saken kan få stor betydning for det hurtigvoksende lokallaget Giske leder i Trondheim, Nidaros Sosialdemokratisk Forum.

Lokallaget er nå landets største med over 3.000 medlemmer, men mange av medlemmene er fra andre deler av landet. Spørsmålet er da hvordan disse medlemmene telle med når man skal fordele antall delegater til årsmøter og landsmøter.

Giske er åpen for at de utenbys medlemmene i Nidaros ikke skal telle med på det lokale årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti, men han mener de må kunne telles med i Trøndelags delegasjon til landsmøtet i Arbeiderpartiet.

– Medlemmene våre hører jo til i Norge, så det er vel rimelig at de skal telle likt som andre medlemmer, sier Giske til avisen.