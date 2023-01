– Nå har høyresiden sagt at de vurderer mistillitsforslag, det tar vi på det største alvor. Vi skal vurdere dette grundig i partiet nå, sier gruppeleder Siavash Mobasheri i Rødt Oslo til TV 2.

Rødt er til vanlig budsjettpartneren til byrådet, som er i mindretall i bystyret.

I tillegg sier også Fremskrittspartiet og den uavhengige representanten Danny Chaudry at de vil slutte seg til vurderingen som Høyre, Venstre og Folkets parti gjør.

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet sitter foreløpig på gjerdet. De to partiene har én representant hver i bystyret i Oslo. Dersom alle opposisjonspartiene støtter mistillitsforslaget får det gjennomslag, og dermed vil helsebyråden måtte gå av.

Årsaken er forholdene som er avdekket ved Ullern helsehus, der det fortelles om manglende omsorg, lite bemanning og ansatte som ikke kommer når de ringer. Det er høring om saken i bystyret 30. januar.

Mobasheri mener saken er så alvorlig at den kan felle byråden.

– Men om en ny byråd fortsetter med den samme politikken som føres i dag, har ikke mistillitsforslag noen betydning. Vi må få til noen politiske endringer som gjør at eldre i Oslo får verdighet. Det er det som er viktigst for oss. Hvis byrådet ikke er enig i dette, må vi vurdere et eventuelt mistillitsforslag, sier Mobasheri.

Byrådsleder Raymond Johansen sa fredag at han hadde full tillit til sin helsebyråd.

– Robert Steen har stått fantastisk i det, også gjennom pandemien. Men så betyr ikke det at det ikke er utfordringer i eldreomsorgen. Vi har gjort mye, men mye gjenstår, sier han.