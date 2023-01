Målet er å bidra til å beskytte polsk luftrom og styrke Natos østflanke, heter det i en uttalelse fra Bundeswehr fredag.

Tyskland og Polen ble i november i fjor enige om at Tyskland skulle utplassere Patriot-raketter i Polen.

Avtalen kom i stand etter at to polske menn ble drept da det som antas å ha vært en ukrainsk luftvernrakett på avveie, falt ned i en polsk landsby like ved grensen til Ukraina.