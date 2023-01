Israelske sikkerhetsstyrker fjernet bosettere

Den lille gruppen med jødiske bosetterne hadde så vidt begynt med å sette opp provisoriske boenheter da israelske sikkerhetsstyrker rykket inn og fjernet dem.

Beslutningen om å fjerne utposten har utløst full strid i statsminister Benjamin Netanyahus sterkt høyrenasjonalistiske koalisjonsregjering, som består av flere bosetterpartier.

Overkjørte

Forsvarsminister Yoav Gallant overkjørte finansminister Bezalel Smotrich, som ga ordre om at aksjonen mot bosetterne måtte avblåses, ifølge Haaretz.

Netanyahu måtte selv rykke ut og forsvare forsvarsministerens beslutning.

– Regjeringen støtter bosetninger bare når de etableres på lovlig vis og i samråd med statsministeren og sikkerhetsstyrkene, noe som ikke var tilfelle i denne saken, heter det i en kunngjøring fra hans kontor.

Israel har siden 1967 etablert rundt 270 bosetninger og såkalte utposter i de okkuperte områdene på Vestbredden og drøyt 30 bosetninger på Golanhøydene.

Ulovlige

Bosetningene huser i dag rundt 700.000 israelere og er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen der artikkel 49 slår fast at «okkupasjonsmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd vedtok 23. desember 2016 en resolusjon som slår fast at de israelske bosetningene og utpostene er ulovlige, og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.