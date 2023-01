Norge skal bidra med minerydding i Ukraina

Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i forbindelse med det internasjonale møtet i på den amerikanske flybasen Ramstein i Tyskland for støtte til Ukraina 20. januar.

Norge bidrar allerede til opplæring av ukrainske soldater i Storbritannia. Dette fortsetter vi med i år og Norge vil også sende flere instruktører.

– Trening og opplæring er helt sentralt for den videre forsvarskampen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Russland benytter store mengder artillerigranater, raketter og missiler i krigføringen, og en del av dette er blindgjengere. Disse må uskadeliggjøres for å minsketrusselen både mot den ukrainske sivilbefolkningen og militære. Det er stort behov for mine- og eksplosivrydding både nå og under gjenoppbygningen av landet, sier Gram.

Til møtet i Ramstein har den amerikanske forsvarsministeren invitert rundt 50 land og organisasjoner, blant annet 30 Nato-land.