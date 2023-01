Det skriver viseadministrerende direktør Morten Reymert i en epost til VG.

Dette tilsvarer kutt på rundt 500 årsverk.

– I desember 2022 erkjente styret ved Oslo universitetssykehus at sykehuset har behov for bemanningstilpassing. I samme møte ba styret administrerende direktør planlegge omstillingstiltak som sikrer at driften i 2023 kan gjennomføres innenfor de gitte økonomiske rammene, skriver Reymert.

Blant kuttene som kommer fram, er flere kutt på kvinneklinikken. Her er det snakk om å stenge mellom to og fire fødestuer.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det er en tragedie. Det er en tragedie for fødselsomsorgen i Oslo, sier tillitsvalgt for Den norske jordmorforeningen Kristin Bøhn til avisa.

Fra opposisjonen er det sterk misnøye med kuttvarselet.

– Kjerkol må stå til ansvar for dette kuttet. Hun svikter de syke og svake i samfunnet, og slanker en allerede radmager sykehusøkonomi. Samtidig tjener staten seg søkkrike på gasspriser, strømpriser og drivstoffavgifter. Jeg fatter ikke hvordan regjeringen kan sitte på pengebingen sin og se at folk sitter i helsekø og lider, sier Bård Hoksrud (Frp).

– Jeg er rasende, dette er alvorlig. Kjerkol, nå må du rydde opp, raser KrF-leder Olaug Bollestad.