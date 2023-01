Lossius og Røse begge kandidater som KrF-nestleder

Røse opplyste til VG at hun ønsker seg nestledervervet.

Ida Lindtveit Røse bekrefter at hun stiller til valg som nestleder i KrF. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg vil kjempe for en tydelig familiepolitikk, hvor familier får mer tid sammen, sier 30-åringen til avisen.

Tidligere onsdag skrev Dagbladet at Røse skal ha gjort det klart for partiet at hun er kandidat til nestledervervet. Valget av ny nestleder skjer på partiets landsmøte i april.

Senere onsdag sa Jorunn Lossius til NRK at også hun vil stille i nestledervalget.

– Jeg er som kjent svært motivert for nestledervervet og har gitt mitt svar til valgkomiteen, sier Lossius.

Jorunn Gleditsch Lossius mener det er positivt for KrF å ha flere kandidater til nestledervervet. Foto: Jil Yngland / NTB

Røse var tidenes yngste statsråd da hun i 2020 vikarierte for daværende partileder Kjell Ingolf Ropstad. Lossius satt på Stortinget som vararepresentant da Ropstad var statsråd. Hun sier at hun i denne perioden fikk erfare hvordan KrF fikk innflytelse i norsk politikk.

– Jeg vil fortsette å kjempe mot venstresidens iver etter overstyring av familie, trossamfunn og frivillige og ideelle aktører. Samtidig ser jeg viktigheten av at KrF har en tydelig stemme i verdispørsmål, sier Lossius. Hun legger til at det er positivt for partiet at de har flere motiverte kandidater.

– Så får det være opp til partiet å avgjøre hvem de ønsker, og hvor mye vekt geografisk representasjon skal tillegges, sier hun.