Det skriver NRK.

Det er om lag 10.000 som bor i fritidsboliger i Norge, og kostnaden anslås å ligge mellom 35 og 350 millioner kroner, ifølge NVE.

I sin pressemelding skriver regjeringen at justeringen gjelder dem som har meldt flytting til fritidsbolig senest 16. desember 2021.

Kostnaden skal tas over statsbudsjettet og kommer i tråd med et enstemmig vedtak fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget. I dag er det kun dem som bor i helårsboliger som kan få strømstøtte.

– Husholdninger som av ulike årsaker bor fast i fritidsbolig, er utsatt for høye strømpriser på linje med andre husholdninger. Jeg er glad for å kunne sende på høring et forskriftsforslag som vil bidra til å av avhjelpe de økonomiske konsekvensene for denne gruppa, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Stadig flere har meldt flytting til hytta på permanent basis de siste årene, på grunn av koronapandemien og på grunn av strømprisene. Det er opp til kommunen fritidsboligen ligger i om man får lov til å bo på hytta fast.

– Dette har vi i SV jobbet for opp mot regjeringspartiene på Stortinget, og vi er glade for at det kommer på plass nå, sier energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV.

Utbetalingene vil gjelde fra 1. januar 2023.

Saken oppdateres.