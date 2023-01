Aasland mener EU har moderert seg om gasspristak

Etter mange og lange forhandlinger, ble EU-landene før jul omsider enige om et pristak på gass på 180 euro per megawattime.

15. februar trer det i kraft.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier det fortsatt er usikkert hvordan pristaket vil fungere, men mener det kunne vært verre.

– Vi har i forkant av EU-vedtaket vært tydelige på at vi mener et pristak kan forverre situasjonen. Jeg opplever at det EU nå har vedtatt, er mer moderat enn det som ble diskutert i første fase, sier Aasland til NTB.

EU-kommisjonen foreslo først et pristak på 275 euro per megawattime, men ble møtt med krass kritikk av flere EU-land som mente prisen var så høy at taket aldri ville bli nådd.

Aasland viser til at Equinor har vurdert at pristaket ikke vil påvirke produksjonen og eksporten av gass til Europa.

– Det tror jeg er riktig vurdert, sier Aasland.

– Det ligger an til at norsk sokkel i 2023 vil opprettholde det høye volumet av gasseksport som vi har hatt i 2022. Det har utgjort en forskjell for Europa og vil være veldig viktig også i året vi går inn i, hvor utfordringene kanskje er enda større enn de vi alt har vært gjennom, legger han til.