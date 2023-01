LO fornøyd med nye togsignaler fra regjeringen

– Dette er gode signaler fra statsråden. Dette betyr mye for både de ansatte og alle dem som er avhengig av et godt togtilbud hver dag, slår nestleder Steinar Krogstad i LO fast.

I et brev til Jernbanedirektoratet åpner Samferdselsdepartementet for å legge til side en omstridt deling av togtrafikken på Østlandet i to pakker. Oppdelingen har vakt til dels sterke reaksjoner i fagbevegelsen.

Jernbanedirektoratet har allerede startet forhandlinger med Flytoget om den ene delen av trafikken på Østlandet, mens Vy er valgt som foretrukken partner på den andre delen.

Nestleder Steinar Krogstad i LO er fornøyd med nye togsignaler fra regjeringen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Men nå bes direktoratet om å innhente et tilbud fra Vy for begge pakkene samlet.

– Å splitte opp norsk jernbane enda mer er ikke løsningen på det togkaoset vi dessverre har sett de siste årene med milliardsprekk, kanselleringer og forsinkelser, sier Krogstad.

– Ikke råd å legge det bort

Vy har presentert en skisse om hvordan de kan drifte både Østlandet 1 og Østlandet 2.

Der viser selskapet til stordriftsfordeler som de mener kan spare staten for milliarder av kroner.

– Det er ingen samferdselsminister som har råd til å legge bort et forslag som kan spare fellesskapet for milliarder av kroner. I tillegg så blir jernbaneansatte spart for å bli skaltet og valtet med. Så dette er både bra for de ansatte og bra for passasjerene, sier Krogstad.

Flytoget overrasket

Flytoget har sagt at de er overrasket over nyheten.

– Vi er overrasket over at Samferdselsdepartementet på overtid vil utrede et helt annet alternativ. Når det er sagt, er Flytoget i utgangspunktet positiv til å bli sammenlignet med Vy om å få fram de beste løsningene for passasjerene som skal ta toget og for staten som skal betale, sier administrerende direktør Philipp Engedal i Flytoget.

Han stusser over at det så langt bare er Vy som er bedt om å levere et samlet tilbud.

– Vi håper Flytoget også får mulighet til å levere et tilbud på både Øst 1 og Øst 2. Og at dette ikke er en mulighet som kun gis til det ene av statens to togselskap, sier Engedal.