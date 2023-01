Vietnams president går av under korrupsjonsgransking

Phucs avskjedssøknad kommer etter at det regjerende kommunistpartiet har funnet ham ansvarlig for krenkelser og forseelser av en rekke tjenestepersoner under ham, skriver det statlige nyhetsbyrået VNA.

Flere ministre har allerede måttet gå i forbindelse med en omfattende innsats mot korrupsjon i landet.

Må godkjennes

Phuc, som tidligere har vært statsminister, har hatt den stort sett seremonielle stillingen som president i mindre enn to år. Det er ikke klart hvem som blir erstatteren hans.

Tidligere i januar ble to visestatsministre som jobbet under Phuc da han var statsminister, sagt opp, noe som utløste spekulering om Phucs mulige avgang.

– Fullstendig klar over sitt ansvar overfor partiet og folket, sendte han inn en avskjedssøknad og vil gå av med pensjon, skriver nyhetsbyrået, som viser til kilder i partiets mektige sentralstyre.

Før han formelt kan gå av, må nasjonalforsamlingen godkjenne avskjedssøknaden.

Sjelden

Den plutselige avgangen anses som høyst uvanlig i det kommuniststyrte landet, der politiske endringer som regel er godt planlagt. Kun én gang tidligere har en president fra kommunistpartiet gått av – av hensyn til helsen.

Tidligere i måneden ble tidligere utenriksminister Pham Binh Minh og landets covid-ansvarlige, Vu Duc Dam, avsatt som ledd i korrupsjonsgranskingen. I tillegg er titalls tjenestemenn pågrepet. Mange av korrupsjonsanklagene er knyttet til håndteringen av koronapandemien.

Flere saker

Til sammen er minst 100 tjenestemenn og næringsdrivende pågrepet i tilknytning med en skandale rundt fordeling av koronatester. En av de pågrepne er Dams assistent.

I tillegg er 37 personer – inkludert flere høyt plasserte diplomater og politifolk – pågrepet i forbindelse med en etterforskning av retur av vietnamesiske borgere under pandemien. Etter at grensene ble stengt, arrangerte Vietnam nesten 800 flygninger for å hente folk hjem fra 60 land og territorier. For passasjerene var det en komplisert prosedyre, med skyhøye billettpriser og karantenegebyrer.