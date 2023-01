Helseministeren varsler strammere økonomi for sykehusene

– Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av, sier Kjerkol i sykehustalen tirsdag.

Fire helseforetak budsjetterer allerede med underskudd i år, mens nesten alle de andre budsjetterer med langt svakere resultat enn planlagt.

I talen slår helseministeren fast at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger. Det betyr at større investeringsprosjekter og vedlikehold kan måtte utsettes.

I tillegg ber regjeringen sykehusene om å kartlegge bruken av laboratorie- og røntgentjenester. I talen sier Kjerkol at det er et overforbruk av disse tjenestene, og at sykehusene må sette i gang tiltak for å redusere dette.

– De skal også revurdere og se på hvilke behandlingsmetoder som kan utfases, sier Kjerkol.

I talen kom hun ikke med nye signaler, men ber sykehusene om å rette virksomheten sin mot de samme tre hovedmålene som tidligere. Disse er:

* prioritering av psykisk helse og rus

* styrking av forskning, innovasjon og kompetanse og forbedret kvalitet og pasientsikkerhet

* å sørge for rask tilgang til helsetjenester og gode pasientforløp

– I år er målet at gjennomsnittlig ventetid ikke skal øke sammenlignet med i fjor, og på sikt skal ventetidene ned, sier Kjerkol.

Ber sykehusene stramme inn på vikarbruken

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er bekymret for den store bruken av innleid arbeidskraft i helseforetakene. Hun ber nå sykehusene begrense bruken av vikarbyråer.

– Sykehusene må bli langt mindre avhengig av bemanningsbyråer og innleide vikarer. De betaler mer for samme type fagfolk gjennom byråene enn om de hadde vært ansatt på sykehuset. Det må vi få slutt på, sier Kjerkol i årets sykehustale.

Hun ber derfor norske sykehus om å ta en kritisk gjennomgang av behovet for innleid arbeidskraft, med sikte på å redusere bruken betydelig.

– Vi må investere i de fagfolkene vi har og ikke fordyrende mellomledd, sier helseministeren.

Hun understreker imidlertid at det vil være unntak fra regelen for å kunne drive sykehusene forsvarlig i hele landet.

Flere fagforeninger har gått sterkt imot regjeringens avgjørelse i fjor om å ha et unntak for helsetjenesten, men Fagforbundets leder Mette Nord sier hun er veldig glad for den innstrammingen og presiseringen som gjøres nå.

– Det er viktig at vi får bemannet sykehusene våre med hele faste stillinger, sier hun til Dagsavisen.