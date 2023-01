Ingen planer om å innføre sukkerskatt på brus i Sverige

Sosialminister Jakob Forssmed åpner heller for at næringen frivillig går med på å redusere sukkernivået.

Ifølge Livsmedelsverket lider stadig flere svensker av dårligere helse på grunn av matvaner. De har sett på hva andre land har gjort for å forbedre folkehelsen. Ett av forslagene som har kommet opp, er å øke avgiftene på brus og annen drikke som inneholder søtningsstoffer.

85 av WHOs medlemsland har innført slike avgifter, ifølge rapporten.

– I Storbritannia har de for eksempel innført en avgift for produkter som overstiger et visst nivå av sukker. Derfor er det mindre sukker i brus i Storbritannia, sier ernæringsfysiolog Åsa Brurgård Konde i tilsynet.

Forssmed på sin side sier at dette ikke er aktuelt.

– Men Livsmedelsverket har også i oppgave å legge forholdene til rette for en avtale i matindustrien om å redusere sukkerinnholdet i matvarer, ikke minst med fokus på barn og unge. Jeg antar at bransjen er veldig interessert i en slik avtale og ta ansvar for å snu en utvikling som er svært bekymringsfull, sier han.