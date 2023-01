Russland og Tyrkia fortsetter sitt samarbeid og skal satse et på knutepunkt for gass i Tyrkia, opplyser Kreml etter mandagens telefonsamtale.

Krigen i Ukraina var også et tema da de to lederne snakket sammen. Den delen av samtalen dreide seg først og fremst om utveksling av krigsfanger, særlig de som er skadd, melder statlige russiske medier.

Ifølge nyhetsbyrået RIA tok Putin også opp det han omtaler som Vestens avvisning av en våpenhvile i ortodokse julehøytiden. Han gjentok kritikken mot Ukrainas leder og mot Vestens våpenleveranser.

– Vladimir Putin påpekte den destruktive linjen regimet i Kyiv har lagt seg på ved å satse på ytterligere tilspissing av konflikten med støtte fra vestlige støttespillere, som øker leveransene av våpen og militært utstyr, heter det i en uttalelse fra Kreml.

Erdogan gjentok ifølge sin stab at Tyrkia er innstilt på en rolle som moderator eller mekler mellom Russland og Ukraina for å oppnå varig fred. Fra tyrkisk hold trekkes det fram at de to lederne diskuterte korridorer for korneksport og leveranser av ammoniakk, som brukes i kunstgjødsel.

De to lederne diskuterte også en normalisering av forholdet mellom Tyrkia og Syria, der Russland og Tyrkia i årevis har støttet ulike parter i borgerkrigen.