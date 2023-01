Medlemstallene vokste i flere partier i 2022

Ikke uventet var det knyttet mest spenning til tallene fra landets største parti, som kom torsdag. Tross elendige meningsmålinger gikk Arbeiderpartiet i pluss med 2.803 medlemmer. 48.444 personer betalte medlemskontingent til partiet i 2022 – en oppgang på over 6 prosent.

– Medlemmene er selve kjernen av partiet vårt og er utgangspunktet for alt vi foretar oss. Derfor er det veldig hyggelig med vekst i medlemstallet i år også, og det er gjort en solid jobb i partiorganisasjonen over hele landet for å oppnå dette, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Ti av fjorten fylkeslag opplever medlemsvekst. Østfold, Oslo, Innlandet og Rogaland har gått tilbake. Nesten all veksten kom imidlertid fra ett og samme fylkeslag – og nesten all den veksten igjen fra ett lokallag. Til sammen har Trøndelag Arbeiderparti fått 2.629 nye medlemmer, noe som utgjør nesten 94 prosent av den samlede veksten.

I Trøndelag igjen er det ikke overraskende det Trond Giske-ledede laget Nidaros Sosialdemokratisk Forum som leder an. Da den tidligere nestlederen ble leder for lokallaget i november 2021, hadde de 16 medlemmer. Ved inngangen til 2022 hadde tallet økt til 300, mens det nå har kommet til ytterligere 2.650, skriver VG.

– Det er ingen tvil om at det er ett fylke og spesielt ett lokallag som har fått mye oppmerksomhet rundt medlemstall i året som har gått, og jeg synes det er utrolig hyggelig at Nidaros og Trøndelag har fått så mange nye medlemmer til partiet, sier Stenseng.

Høyre, Rødt og Venstre vokste alle sammen

Ikke langt etter Arbeiderpartiet kommer Høyre, som økte medlemstallet med 1.639 i 2022. Totalt hadde partiet ved årsskiftet 29.584 betalende medlemmer, opplyste partiet fredag. Det er en vekst på oppunder 6 prosent. Her er det Oslo Høyre som har fått flest medlemmer, mens den prosentvise veksten er størst i Agder. Høyres medlemstall har pleid å ligge oppunder 30.000 de siste årene.

Rødt har hatt stabilt høy medlemsvekst de siste årene, og dette fortsatte i 2022. Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen opplyste torsdag til NTB at tallet ved utgangen av fjoråret var 14.215. Det er 1.042 flere enn i 2021, en vekst på oppunder 8 prosent. Partisekretæren er ikke fornøyd.

– I krisetider trengs en sterkere velferdsstat med et sterkere sikkerhetsnett for alle. Rødt vil ta tilbake kontrollen over samfunnsutviklingen og sikre en politikk som er kraftfull og rettferdig, sier hun.

Venstres medlemstall økte i 2022, for andre år på rad etter flere år med nedgang. Til sammen var det 7.219 som betalte kontingent til Guri Melbys parti. Samme tall ved utgangen av 2021 var 7.036, og dermed har partiet hatt en vekst på 2,6 prosent.

SV mistet nær 1.000 medlemmer – likevel nær rekord

Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet har foreløpig ikke oppgitt sine medlemstall til NTB. Sp sier deres tall kommer i midten av januar.

To partier har foreløpig oppgitt at medlemstallet deres falt noe. Fremskrittspartiet avsluttet 2022 med 15.796 medlemmer, en nedgang på 41 personer. Tilbake i 2018 hadde Frp hele 17.968 medlemmer, men med unntak av et hopp i 2020 har dette falt gradvis.

SV har mistet nesten 1.000 medlemmer fra 2021. 15.952 medlemmer er likevel det nest høyeste tallet partiet har registrert noensinne. Medlemstallet i 2021 var nemlig en soleklar rekord og nær en dobling av bunnoteringen fra 2014 da partiet bare hadde 8.887 medlemmer.

Summen av medlemstallene NTB har fått oppgitt, viser at norske partier har fått 4.651 flere medlemmer i løpet av 2022.