Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ble allerede lille julaften orientert om årsakene til brannen i det elektriske anlegget som førte til at togavgangene måtte innstilles, skrev Aftenposten fredag.

Statsråden hadde fått en epost der det gikk fram at anlegget er underdimensjonert, ifølge en analyse fra Sintef.

Fremskrittspartiet, Venstre, MDG og SV har alle reagert. De mener statsråden har holdt tilbake informasjon om hvor tidlig han ble orientert om den underliggende feilen.

– Kjente ikke bakenforliggende årsak

I en epost til NTB svarer Nygård med å trekke opp en tidslinje. Han nevner ikke datoen 23. desember og hvilken informasjon han fikk da.

– Problemer knyttet til strømproblemer, varmgang og røykutvikling var allment kjent informasjon allerede 20. desember da Bane Nor i en pressemelding første gang gikk ut med dette, skriver Nygård via en kommunikasjonsrådgiver.

– Den 25. desember gjentar Bane Nor det samme og presiserer samtidig at de ikke har funnet den bakenforliggende årsaken til at dette skjer. Dagen etter, 26. desember, bekrefter Bane Nor overfor departementet at de på det tidspunktet ikke kunne si sikkert hva årsakene var, fortsetter han.

I en pressemelding 29. desember beskrev Bane Nor at problemene kunne tilknyttes returstrøm og jording.

Vil informere Stortinget

– Fremfor å spekulere i ulike årsakssammenhenger kalte jeg Bane Nor til et hastemøte 3. januar for mer håndfaste svar, skriver statsråden.

Nygård sier han forventer å få fakta på bordet gjennom redegjørelsen den 16. januar og fra den varslede eksterne gjennomgangen.

– Informasjon fra dette skal naturligvis Stortinget også informeres om, avslutter han.