– Hvis mediekommentatorene tror det blir en veldig venstredreining med meg, hva er analysen av Audun Lysbakken? Mener de at han har dratt partiet mot høyre? Det finnes det jo ikke noe grunnlag for å mene. Det fremstår som at det er et politisk gap mellom oss, og det kjenner jeg meg slett ikke igjen i, sier Kirsti Bergstø til Morgenbladet.

Tidligere denne uken ble det klart at finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski ikke stiller som lederkandidat på SVs landsmøte i vår.

Bergstø står igjen som eneste kandidat, noe som har fått flere aviskommentatorer til å rykke ut og spå en venstrevridning av partiet.

– Det er ikke overraskende at de mediehusene som vanligvis heller mot høyresidens løsninger i store spørsmål, kommer med dommedagsprofetier om kandidater med et tydelig sosialistisk utgangspunkt. Det så vi også da Audun Lysbakken ble partileder, sier Bergstø.