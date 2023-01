Strømkjør mot Vestre i Stortinget

I Stortingets spørretime onsdag ble Vestre utfordret av en rekke partier om strømordninger for næringslivet.

Blant annet påpekte Frp-leder Sylvi Listhaug at en rekke bedrifter sliter og må permittere.

Vestre viste til at regjeringen har satt inn flere tiltak, som en tilskuddsordning og satt ned elavgiften. Hovedbjelken i strømordningen er likevel fastpris. Vestre gjentok at flere strømselskaper bør komme med tilbud til næringslivet.

– Bedriftene bestemmer selv

– Vi har jobbet aktivt for å få på plass fastprisavtaler. Det har tatt noe tid, men vi ser nå at det er mulig å tegne langsiktige fastprisavtaler i østlandsområdet ned mot 79 øre og 84 øre for fem år, sier Vestre.

Han understreker at det er bedriftene selv som må vurdere om de skal inngå avtaler.

Men nå er pågangen stor, og det er tegnet en rekke avtaler, på varighet både på tre, fem og sju år, fremholdt han i Stortinget.

– Jeg håper flere aktører kommer på banen så det blir bedre konkurranse. Hver bedrift må vurdere hva som er gunstig for seg, svarte Vestre.

– For dårlige

Listhaug mener på sin side at få bedrifter har inngått disse avtalene.

– Fastprisavtaler har vist seg å mislykkes. De er rett og slett for dårlige, sier hun.

– Det krever at man inngår avtale om en altfor lang periode hvis man skal gå ned i pris. Vi lurer litt på hvilke bedrifter næringsministeren snakker med, utdyper Listhaug overfor NTB.

Heller ikke Høyre mener fastprisavtalene er noen suksess. Næringspolitisk talsperson Nikolai Astrup framholdt at Fjordkraft i et av sine siste tilbud hadde en pris på mellom 122 og 135 øre per kilowattime for en treårig avtale.

– Astrup viser konsekvent til de dyreste og dårligste avtalene på markedet, repliserte Vestre.

Han mener Astrup er mest opptatt av å snakke ned fastprisregimet.

– Ingen quickfix

Listhaug etterlyser på sin side initiativ fra regjeringen til at partier på Stortinget i fellesskap forsøker å komme fram til en løsning med bred oppslutning.

Gode innspill og forslag vil bli godt mottatt, bedyrer Vestre. Men Frps forslag om makspris på 50 øre per kilowattime er ikke noe regjeringen kan være med på.

– Det finne dessverre ikke quickbfix-løsninger i møte med energiknapphet, slår Vestre fast.

- Løsning om makspris er noe samtlige eksperter har advart mot. Hvis vi skulle komme i en situasjon med knapphet på strøm, hvem skal vi skru av strømmen for først - de eldre, småbarnsfamiliene, industrien eller næringslivet? Regjeringen vil ikke utsette befolkningen for slike eksperimenter, svarte han.

Bekymret for Rec

SV og Rødt tok spesielt opp situasjonen til selskapet Rec Solar. Solcellebedriften produserer silisium ved å gjenbruke avfall fra solcelleindustrien. Siden august har 200 ansatte i Kristiansand og på Herøya vært permittert etter at strømprisene steg.

De to partiene etterlyste tiltak fra regjeringen for sørge for at selskapet overlever.

Men Vestre hadde ingen løfter å komme med utover tiltak på lengre sikt, som utbygging av vindkraft og bedre kapasitet i strømnettet.

Derimot pekte han på at selskapet hadde mulighet til å inngå en langtidskontrakt på strøm før energikrisen inntraff, men valgte å ikke gjøre det.

– Hver enkelt bedrift må vurdere hva de mener er riktig risiko å ta. Det er ikke næringsministerens eller regjeringens jobb å forklare norske bedriftseiere, private eiere, hvilke avtale de skal ligge i, sier han.