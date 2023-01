Tre kjemper for å bli nestleder i SV

Hele SV-ledelsen er på valg på landsmøtet i mars.

Dagens nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier at han stiller til gjenvalg. Samtidig er SVs andre nestleder Kirsti Bergstø eneste kandidat til partiledervervet etter Audun Lysbakken.

Partiet trenger dermed en ny nestleder.

– Vi vil ha en nestleder med miljøprofil. Lars Haltbrekken er en bra kandidat, sier Oslo SVs leder Sunniva Holmås Eidsvoll til Aftenposten.

Haltbrekken er i dag SVs klimapolitiske talsperson på Stortinget.

Stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa stiller til valg fordi hun «har veldig lyst å bygge et bredt folkeparti fremover». Hun sitter i Stortingets presidentskap og utenriks- og forsvarskomiteen. Men overfor Aftenposten framholder Fiskaa at hun har et bredt interessefelt.

– Før jeg kom Stortinget jobbet jeg særlig med næring-, energi- og miljøpolitikk. Jeg er nok en allrounder, sier hun.

SVs valgkomité skal komme med sin innstilling innen 1. februar.