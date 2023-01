– Det er et enormt tap for partiet. Hun var ønsket av veldig, veldig mange, sier SU-leder Synnøve Kronen Snyen til Dagbladet.

Hun har imidlertid forståelse for Kaskis beslutning.

– Nok en gang opplever vi at dyktige kvinner ser at det ikke er mulig å forene partilederverv med småbarnstilværelsen. Det er et demokratisk problem, sier Snyen.

Kaski kunngjorde mandag at hun ikke vil stille som ny leder i partiet.

– Det er det riktige valget for meg i den situasjonen jeg og min familie er i nå. Jeg har i dag informert valgkomiteen om at jeg dessverre ikke kan stille meg til disposisjon til ledelsen i SV denne gang, skriver Kaski på Facebook.

I tillegg til SU har fem fylkeslag ønsket at Kaski skulle bli leder. Tre fylkeslag har ønsket seg Kirsten Bergstø, mens fire ikke har bestemt seg.

Stavanger SV var blant fylkeslagene som ønsket Kaski. Gruppeleder Eirik Faret Sakariassen sier til TV 2 han er skuffet, men at han har respekt for beslutningen.

– Dette er en beslutning som handler om livet. Så opplever jeg at hun hadde bred støtte, og jeg tror hun hadde blitt valgt dersom hun hadde stilt. Jeg utelukker heller ikke at hun blir SV-leder en gang.

Valgkomiteens leder bekrefter til NTB at Kirsti Bergstø nå er eneste lederkandidat.