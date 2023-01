Lula ble tatt i ed i nasjonalforsamlingen søndag. Der lovet den 77 år gamle tidligere metallarbeideren å opprettholde, forsvare og rette seg etter landets grunnlov.

– Demokratiet var den største vinneren i valget, sa han.

Lula tilhører venstresiden og var president fra 2003 til 2010. Han beseiret den omstridte presidenten Jair Bolsonaro med knapp margin i valget i oktober.

Det var store sikkerhetstiltak i Brasilia i forbindelse med presidentinnsettelsen. Det har vært er frykt for vold fra ytterliggående Bolsonaro-tilhengere.

Fest utover kvelden

Festen fortsetter utover kvelden med en seremoni i presidentpalasset og en storslått konsert. Det er også fest i Brasilias gater, der titusenvis av Lula-tilhengere har samlet seg. Det er anslått at opp mot 300.000 mennesker ville delta i feiringen.

Sist Lula var president løftet han millioner ut av fattigdom med sin økonomiske politikk. Han tar nå over et land med en stagnert økonomi og en splittet befolkning.

Blant de store oppgavene Lula skal gå løs på er løftet om å stanse avskogingen av Amazonas. Det er upopulært i skogsområdene, der flere har tjent på Bolsonaros mer liberale avskogingspolitikk.

En rekke statsoverhoder deltar i seremoniene i Brasilia, blant dem den spanske kongen Felipe og den tyske presidenten Frank-Walter Steinmeier. Det er også en lang rekke tilreisende brasilianere som har tatt turen til hovedstaden.

«Lulapalooza»

Luiz Inacio Lula da Silva på vei til kongressen for å bli tatt i ed. Foto: Gustavo Moreno / AP / NTB Foto: NTB

Der fortsatte de søndag festen fra nyttårsaften. Nyhetsbyrået AFP kaller det «Lulapalooza» og skriver at presidentinnsettelsen minner om en rockefestival.

– Rist din maracas, livet blir bedre med Lula som president, lød en av sangene.

Lula har lovet å gjøre Brasil lykkelig igjen og vist til den økonomiske veksten i hans første periode. Kritikere peker på at det også var en periode preget av utbredt korrupsjon. Lula ble selv korrupsjonsdømt i en dom som nå er opphevet.

Flere i urbefolkningen har vært Bolsonaros største kritikere. De feiret Lula søndag.

– Jeg kom for å se Lula tas i ed fordi jeg ikke liker Bolsonaro. I motsetning til ham, har Lula respekt for urbefolkningen, sier Bepkriti Teseia.

15-åring tok Brasils farger tilbake

Det var flere timer lange køer for å komme inn på plassene foran presidentpalasset og kongressbygningen. Flesteparten var kledd i den røde fargen til Lulas arbeiderparti (PT).

15-åringen Sofia de Souza Martins kom i Brasils gule og grønne farger, som Bolsonaros tilhengere har forsøkt å gjøre til sine.

– Disse fargene tilhører alle, sier Sao Paulo-eleven som har reist rundt 1.000 kilometer i buss for å få med seg arrangementet.

Bolsonaro selv har allerede dratt fra både Brasilia og Brasil. Han er i Florida i USA.

Fra fengsel til jubeldag

For venstresiden i Brasil er det en jubelens dag.

– Det er et historisk øyeblikk. La oss gjøre det til et vendepunkt, sier Joliel Silva, som hadde med seg et regnbueflagg.

Lula ble etterfulgt av Dilma Rousseff i 2011. Hun ble stilt for riksrett i 2016, mens Lula selv satt fengslet i 2018 og 2019 for korrupsjonsdommen, som nå er opphevet.

– Å se Lula komme tilbake til makten er ubetalelig. Vi gråt så mange tårer da vi så ham i fengsel og fryktet at han ikke skulle slippe ut. Men vi hadde alltid håpet, sier Loide Farias.