Bolsonaro har reist fra Brasil

Ifølge flere medier reiste han til Florida i et militært fly ved 14-tiden lokal tid.

– Jeg flyr av gårde. Jeg kommer snart tilbake, sa han, ifølge CNN Brasil.

Det betyr at han ikke kommer til å være til stede når venstreorienterte Luiz Inacio Lula da Silva blir tatt i ed som landets nye president søndag.

Bolsonaro tapte knapt mot Lula i valget i oktober, men han har ennå ikke erkjent nederlaget.

Tok avskjed

Tidligere fredag tok han et tårevått farvel med sine tilhengere. I en direktesending i sosiale medier forsikret han dem om at verden ikke går under 1. januar – selv om Lula overtar som president.

– Vi har en storslått framtid foran oss. Flere kamper er tapt, men vi kommer ikke til å tape krigen, sa Bolsonaro, som regnes som sterkt høyreorientert.

Det var Bolsonaros første tale etter at Lula vant valget med 50,9 prosent av stemmene. Etter dette har Bolsonaro, som vanligvis er svært aktiv i sosiale medier, nærmest blitt taus.

– Forsinket kollapsen

I den direktesendte talen framholdt Bolsonaro at han har gjort sitt beste.

– I det minste greide vi i fire år å forsinke Brasils kollaps i denne avskyelige ideologien, sa han med henvisning til sosialismen som Lula forfekter.

Flere personer som fulgte Bolsonaros avskjedstale på mobilene sine utenfor presidentboligen i Brasilia, kom med skjellsord og kalte ham «feig» og «skamløs», ifølge nyhetsbyrået AFP.

Hundrevis av Bolsonaros tilhengere demonstrerer fortsatt utenfor militæranlegg i Brasil i et forsøk på å få hæren til å stanse innsettelsen av Lula.