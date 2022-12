Kina hevder de er åpne om coronadata

– Siden epidemien brøt ut, har Kina delt relevant informasjon og data med verdenssamfunnet, blant annet med WHO, på en åpen og transparent måte, sa talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Wang Wenbin, på en pressekonferanse fredag.

Han framholdt også at Kina har delt analyser av virusvarianten som nå sirkulerer i landet, såkalte gensekvenser.

– Vi delte sekvenseringen til det nye koronaviruset med det samme, og vi kom dermed med viktige bidrag til utviklingen av relevante vaksiner og medisiner i andre land, sier Wang.

Testkrav

EUs smittevernbyrå uttalte onsdag at kravet om en negativ coronatest for reisende fra Kina, er faglig ubegrunnet. Flere helseeksperter, blant annet den svenske professoren Björn Olsen, har sagt det samme. Heller ikke norske helsemyndigheter mener det er et nødvendig tiltak.

Likevel innfører stadig flere land krav om at personer som ankommer fra Kina, skal både vise fram en negativ coronatest og teste seg ved ankomst.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har flere ganger etterlyst mer data fra Kina. Torsdag sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus at det er forståelig at enkelte land reagerer med nye tiltak.

– Som følge av fraværet av grundig informasjon fra Kina er det forståelig at land rundt omkring i verden handler på måter som de tror vil kunne beskytte befolkningen, skrev han på Twitter.

Manglende oversikt

På pressekonferansen i Beijing viste Wang til at helseeksperter i flere land har sagt at det ikke er nødvendig å innføre restriksjoner for reisende fra Kina.

Kina registrerte fredag rundt 5.500 smittetilfeller og ett dødsfall. Men ettersom Kina har sluttet med massetesting og skjerpet kriteriene for hva som regnes som coronadødsfall, er det usannsynlig at tallene gjenspeiler virkeligheten.

Enkelte eksperter mener at så mange som 9.000 mennesker nå dør av coronaviruset per dag i Kina. I tillegg tror de at så mange som 1,8 millioner mennesker blir smittet i Kina hver dag.

Anslagene kommer fra det britiske helserisikoselskapet Airfinity. Det oppgir at anslagene er basert på data fra Kinas provinser før endringen i rapporteringssystemet ble innført. I tillegg baserer de utregningen på smittetall fra andre land etter at de opphevet coronatiltakene, slik Kina nylig gjorde.

– Vitenskapelig basert

Også Kinas folkehelsesjef Jiao Yahui insisterer på at Kina alltid har publisert data om coronadødsfall med mål om å være åpne og transparente.

Hun oppgir at i Kina er det kun personer som dør av lungesvikt og som har testet positivt, som blir registrert. Og hun hevder at dette er i tråd med internasjonal praksis.

– Kina har alltid vært forpliktet til å følge vitenskapelige kriterier for å bedømme koronadødsfall, fra begynnelsen til slutten, noe som er i tråd med internasjonale kriterier, sa hun torsdag.

I forrige uke meldte Kinas nasjonale helsekommisjon (NHC), som Jiao leder, at de ikke lenger kunne offentliggjøre antall coronadødsfall på daglig basis.