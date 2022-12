Huitfeldt i møte med organisasjoner og eksperter om kvinneforbudet i Afghanistan

Huitfeldt (Ap) hadde fredag møter med en rekke norske organisasjoner som jobber i Afghanistan. Hun møtte også forskere og fagfolk for å få en oppdatering om situasjonen.

Taliban, som har tatt over makten i landet, har gitt ordre om at kvinner ikke får jobbe for ikke-statlige organisasjoner. Kvinnelige medarbeidere er ikke minst nødvendige for å gi helsehjelp til kvinner. Mange organisasjoner har stanset arbeidet inntil videre som følge av forbudet.

– Det er viktig at det er en samstemt holdning fra organisasjoner og det internasjonale samfunnet, sier utenriksministeren til NTB.

Men hun advarer om konsekvensene dersom alt humanitært arbeid stanses.

– Vi må hindre at det blir en humanitær kollaps. Vi må unngå flyktningstrømmer og at Afghanistan blir oppmarsjområde for internasjonal terror, sier hun.

Huitfeldt forteller at situasjonen i Afghanistan er tema på et møte i FN torsdag ettermiddag, der representanter for mange lands myndigheter og organisasjoner skal delta.