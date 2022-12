Noe av reisetiden skyldes riktignok utenlandsturer der hun har deltatt som stortingsrepresentant. Men på få måneder har hun rukket å besøke 67 kommuner.

– Det planla vi bevisst. Vi hadde tapt valget. Det var mellomvalgår, og det var viktig å få partiet i gang igjen, sier Høyre-lederen når hun tar et tilbakeblikk på det politiske halvåret.

Erna er fortsatt (jule)stjerna i Høyre. Blidt, men bestemt avfeier hun spørsmål om når det kan gå mot et lederskifte i partiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hun vil være en lyttepost for hva som rører seg ute i landet. Snakke med alle. Partifeller, kafégjester, næringslivsfolk, frivillige. Mange er bekymret for strømregningen, mens andre vil snakke om hva de er stolte av i kommunen sin.

– Når det er valgkamp, skal man ikke si så mye. Nå er det mer tid til å høre etter, sier Solberg til NTB.

Nytt valgkampmål

Ved forrige kommune- og fylkestingsvalg satte Høyre som mål å vinne alle de store byene. Halvparten av befolkningen skulle bo i en høyrestyrt kommune. Resultatet ble skuffende.

Denne gangen har Høyre justert målet. Nå gjelder det å doble antall ordførere fra dagens – ganske beskjedne – 32. Om kommunene er små eller store, sier vedtaket i sentralstyret intet om. Men Solberg mener det ser lyst ut både i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Bodø.

– Vi må flippe noen store kommuner som har vært arbeiderpartistyrt. Vi tapte litt for mange i 2019, sier Solberg.

Egen fortjeneste og andres ulykke

Gjennom høsten har Høyre stabilisert seg på over 30 prosent på meningsmålingene. Partiet får godt betalt for å sitte stille i båten i en krisetid, har mange valgforskere og politiske kommentatorer ment.

– Når et parti går fram, er det ofte litt egen fortjeneste og litt andres ulykke, istemmer Solberg raust.

Selv om det blåser medvind nå, er hun forberedt på at dagens rekordmålinger neppe vil holde fram til kommune- og fylkesvalget til høsten. Mange velgere er usikre og har satt seg på gjerdet. De har det med å falle ned til partier de tidligere har stemt på, påpeker Solberg.

– Så jeg tror ikke regjeringspartiene kommer til å gjøre det så dårlig som de gjør nå, sier hun.

Vil ikke piske opp misnøye

Desemberkulda har lagt seg over landet, og for første gang har Høyre-lederen på seg stillongs på kontoret – et plagg hun ellers bare bruker på fjellet. Stortinget har skrudd ned varmen. På spørsmål om hva som er årets viktigste innenrikspolitiske sak, er hun ikke i tvil: Folks privatøkonomi.

Har hun noen gode svar?

Mindretallsregjeringer lytter til hva som foregår i Stortinget, sier Erna Solberg, som mener opposisjonen har klart å presse på i flere saker i året som har gått. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Situasjonen Norge står i, ville ikke vært så annerledes om Høyre styrte når det gjelder det store bildet, medgir Solberg. Putin ville uansett invadert Ukraina, og strømprisene ville vært høye. Det ville vært inflasjon og rentehevinger. Hun smetter raskt inn at Høyre selvsagt ville håndtert en del ting annerledes, blant annet strømstøtte til næringslivet.

Men hun synes det er viktig at rollen som opposisjonsleder ikke brukes til å spille opp misnøye.

– Vi bør ikke bruke tid hver gang vi står foran en mikrofon på å være sure for noe som er vondt og vanskelig, men der vi egentlig ikke har andre løsninger, sier hun.

Skulle gjerne hatt styringen

Likevel, det klør litt i fingrene etter å gå løs på de mange utfordringene landet står overfor. I opposisjon får hun mer tid til å tenke langsiktig, og det er perspektiver hun savner i det politiske ordskiftet. Da hun var statsminister, var det stadig så mye som dukket opp og tok dagen.

Dagens krise er annerledes enn dem hun måtte ta seg av. Oljeprisfallet, flyktningtilstrømmingen og pandemien. Selv om handlingsrommet ikke er det samme, skulle hun gjerne lost landet gjennom denne krisen også.

– Det er ikke slik at jeg synes det er deilig å slippe. Jeg ville helst vært statsminister, jeg innrømmer jo det, sier hun.

Proppen på toppen

Spørsmålet om partiledervervet er vanskelig å komme utenom, hun har tross alt sittet siden 2004. Erna Solberg er mange ganger blitt spurt hvor lenge hun skal bli sittende. Litt fantasiløst, bemerker hun lett. Hun folder armene over brystet, lener seg tilbake i stolen og tar sats for tålmodig å gjenta:

– Jeg er fortsatt der at jeg er leder i Høyre, og jeg vil fortsatt være leder i Høyre. Men jeg vil ikke være «proppen på toppen» hvis noen melder seg og er veldig ivrig for å overta. Foreløpig er det ingen som gjør det, sier hun.

Når vil det være et godt tidspunkt for et skifte? Vi får se, sier Solberg ordknapt. Snakker hun med nestlederne om dette? Med andre i kretsen rundt seg? Ja, sier hun. Hva tenker hun om at temaet til stadighet dukker opp? Det er ikke unaturlig, jeg har jo sittet lenge, sier hun.

Hva med fremtiden? Er det slik at Solberg ser for seg å være i norsk politikk til hun går av med pensjon?

– Akkurat nå ser det ut til at det er det jeg kommer til å gjøre, sier hun.

– Så håper jeg at den dagen jeg slutter, er det noen som har behov for en relativt godt oppegående, kunnskapsrik dame til velforeningen eller noe annet, en som skjønner hvordan systemet fungerer.