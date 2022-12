Venstre krever redegjørelse om Follobanen

Milliardprosjektet Follobanen åpnet i midten av desember og skulle gi kortere reisevei mellom Ski og Oslo. Det ble et mageplask, og Follobanen er nå stengt ut januar for å utbedre feil.

– At Follobanen var åpen rundt en uke, med kontinuerlige problemer på strekningen, før den ble stengt ut januar er en skandale. Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Samtidig tar åpenbart ikke statsråden noe ansvar for det som skjer, sier Venstres samferdselspolitiske talsperson, André Skjelstad.

Han ber ministeren redegjøre for Stortinget for hvordan problemene har oppstått. Nygård må også komme med tydelige signaler om hva regjeringen gjør for å løse saken, krever Skjelstad.

– Jeg har stilt statsråden et skriftlig spørsmål om dette, men jeg mener at statsråden bør komme til Stortinget og redegjøre for saken. Det hjelper ikke gjemme seg bak byråkratiet eller hva forrige regjering har gjort og ikke, som statsråden har en vane for å gjøre. Dette skjer på Nygårds vakt, sier Venstre-politikeren.