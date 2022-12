Iran er ikke klar til å begrave atomavtalen

Utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian uttalte seg om utsiktene til atomsamtalene i forbindelse med et besøk onsdag i Oman. Golfstaten spilte en meklerrolle i forkant av den opprinnelige atomavtalen i 2015.

Forhandlingene om å blåse liv i avtalen startet i april i fjor, men har stått i stampe siden august – etter at Iran svarte på EUs endelige utkast til avtale. Iran er siden blitt gjenstand for nye vestlige sanksjoner som følge av undertrykkelsen av demonstranter, samt leveranser av droner til Russland.

Avtalen mellom Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU trådte i kraft året etter. Den ga internasjonalt innsyn i og la sterke begrensninger på Irans atomprogram.

Anklages for hykleri

Til gjengjeld ble økonomiske sanksjoner mot Iran opphevet. Men i 2018 trakk USA seg ensidig fra avtalen og gjeninnførte sanksjoner, hvorpå Iran etter hvert gikk bort fra egne forpliktelser.

USA sa i oktober at det er usannsynlig at partene får i stand en atomavtale i nær framtid. Amir-Abdollahian sier at Iran fremdeles holder døra åpen for å fortsette samtalene, men at det kan endre seg dersom ikke vestlige land endrer kurs. Han pekte spesielt på amerikanerne.

– Hvis de vil fortsette med sin hyklerske og intervenerende oppførsel, vil vi gå i retning av en annen plan, sa utenriksministeren ifølge en video i statlige medier.

Drepte demonstranter

Myndighetene i Iran har gitt utenlandske makter skylden for det regimet beskriver som opptøyer. Siden en ung kurdisk kvinne døde i det såkalte moralpolitiets varetekt i september, har Iran vært gjenstand for landsomfattende demonstrasjoner mot regimet. Over 400 mennesker er drept og minst 14.000 pågrepet, ifølge menneskerettsaktivister.

Et viktig formål med atomavtalen var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet planla å utvikle atomvåpen. Iran har hele tiden insistert på at atomprogrammet kun har fredelige formål.