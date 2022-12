Trump har nektet å offentliggjøre selvangivelsene, men en skattekomité i Kongressen ga før jul et lite innblikk i den tidligere presidentens økonomi.

Oversikten fra komiteen viste at Trump betalte 1,1 millioner dollar i skatt i to av årene han satt i Det hvite hus, men nesten ingenting i de øvrige to årene.

Ifølge komiteens tall påberopte den 76 år gamle milliardæren seg enorme forretningsunderskudd i perioden 2015 til 2020, derav det lave skattebeløpet.

En budsjettkomité i Representantenes hus besluttet i forrige uke at Trumps selvangivelser skal offentliggjøres i redigert form, og en talsmann for komiteen opplyste tirsdag at dette vil skje fredag.