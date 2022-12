Putin forbyr oljeeksport til land som innfører pristak

Det russiske forbudet skal vare fram til 1. juli 2023, het det fra Moskva tirsdag.

EU, G7-landene og Australia innførte i starten av desember et pristak på 60 dollar per fat med russisk olje som fraktes via sjøveien. Pristaket skal bidra til å redusere Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland, og det inngår i straffetiltakene som følge av den russiske invasjonen av Ukraina.

Pristaket kommer på toppen av andre lignende sanksjoner fra EU, USA, Canada, Japan, Australia og Storbritannia. Også Norge har sluttet seg til oljepristaket.

Det russiske forbudet mot eksport av råolje trer i kraft 1. februar, mens datoen for eksportforbud for oljeprodukter skal besluttes av den russiske regjeringen, ifølge meldingen fra Kreml.

Dekretet inneholder en klausul som åpner for at Putin kan overstyre forbudet i spesielle tilfeller.