Støre til TV 2: Strømprisene forklarer mye av Arbeiderpartiets fall

– Jeg mener vi fortjener bedre enn det. Og så har jeg sagt at jeg skjønner at mange velgere – og det viser jo også statistikken – setter seg på gjerdet og er avventende fordi de opplever ting i hverdagen nå som de ikke har opplevd i Norge på mange, mange år, sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Annika Byrde / NTB