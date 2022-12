– Jeg tror på det vi driver med, slår Vedum fast overfor NTB.

Han sitter bredbeint bak et blankpolert skrivebord i Finansdepartementet. Det er den mørkeste tida på året, og Jonas Gahr Støre (Ap) har akkurat holdt statsministerens julepressekonferanse. Et krevende år, var nøkkelbudskapet.

– Hvordan oppleves det at fattigdommen i Norge øker – på din vakt?

– Det er vondt at flere har problemer med å få hverdagen til å gå opp. Det er et helt annet alvor nå enn det vi har vært vant til i norsk politikk. Det er ikke akkurat solskinnsdager. Det er mer opprørt hav.

– Men vi må bare stå i det og ta ansvar, sier Vedum.

Forberedt på det utenkelige

Få var forberedt på det som skulle komme i 2022. At det skulle bli krig i Europa. At prisene skulle gå til himmels. At matkøene skulle strekke seg over det ganske land.

«Trygghet» er antakelig det ordet Vedum har brukt mest dette året.

– Vi må være forberedt på det som for ett år siden var utenkelig, sier han og peker på at krigsskip nå må beskytte oljeinstallasjoner i Nordsjøen, mens regjeringen har øvd intenst på atomulykker.

På skrivebordet ligger en huskelapp med påskriften «Peer Gynt». Den skal minne Vedum på at han ikke må la seg friste til å velge minste motstands vei. Som for eksempel å smøre problemene med oljepenger.

– Å velge det enkle kunne vært mer behagelig, men det handler ikke om det, men om hva som er nødvendig for å få Norge trygt igjennom krisen. Vi mener de grepene vi gjør, er de som vil få oss tryggest og raskest gjennom denne tøffe tiden. Det viktigste av alt er at vi må prisene ned. Så får vi heller tåle litt kritikk i øyeblikket.

Fritt fall

Så langt har velgernes dom vært nådeløs. På målingene er Sp snart på nivå med prisen på en kilowattime strøm.

– Jeg tror mange skjønner at det er veldig krevende å styre i disse tider, sier Vedum, som tror fallet først og fremst handler om at folk kjenner på uro for egen økonomi.

I mai spådde han at gjennomsnittsnordmannen skulle få 15.000 mer i lommeboka. Så gikk det helt motsatt vei.

– Men vi har tatt veldig mange grep for å gjøre situasjonen bedre for folk, sier han og ramser opp økt bostøtte, barnetrygd, pensjon og en rekke andre ting.

– Men velgerne vil jo likevel ikke stemme på deg?

– Vi får nå se på det. I politikken kan ting skje veldig fort. Det er ikke øyeblikksmålinger som er det viktigste. Det avgjørende er at vi tar trygge valg og ikke sporer av. Og det skal vi klare, sier Vedum med overbevisning.

– Alt har sin tid

Han biter heller ikke negler med tanke på neste års kommunevalg.

– Jeg tror det vil gå bra. Vi er veldig godt rigget, sier han.

Han er også godt fornøyd med at med ham ved finansroret har Senterpartiet fått gjennom politikk som gratis ferje.

– Det fikk jeg masse kritikk for i valgkampen, men nå blir det sånn! Og gratis barnehage i nord for å utvikle den delen av landet. Sånne grep mener jeg er kjempeviktig.

– Det sies om degat du har gått fra å være leken til å bli stram. Hvordan trives du egentlig som finansminister?

– Veldig godt! Men alt har sin tid. Det passer seg ikke å leke når det er krig i nabolandet, sier Vedum.

Tid for ribbeglede

Jula skal tilbringes på gården i Stange. Der står ribbeglede i høysetet.

– Det beste med jula er å være sammen med sine nærmeste. Være medmenneske. Det verste kan være ensomheten. Hvis du kan bidra til at én person blir litt mindre ensom, blir jula enda bedre. Det gjelder alle, inklusive meg selv, sier Vedum.

Men mursteinen fra Skatteutvalget på 477 sider skal få ligge i fred. I stedet skal Vedum pløye seg gjennom Ken Folletts siste bok i trilogien om det 19. århundre.

– Hva håper du vil stå når historiebøkene en gang skal skrives om deg?

– Nei, dét skal jeg ikke spekulere i!