Oslo-byråd tror det blir mer krevende å ta imot ukrainske flyktninger

– De har levd under vanskelige forhold i Ukraina i mange måneder og er kanskje enda mer preget av krigen de har levd i og flukten de har vært gjennom, sammenlignet med de som har kommet til Norge tidligere i år, sier Rina Mariann Hansen (Ap) til NRK.

Hittil i 2022 har over 1.450 ukrainske flyktninger kommet til Oslo, i tillegg til rundt 300 flyktninger fra andre land. Det totale antallet i år vil bli rundt 2.000 personer, tror byrådet. I 2023 planlegger kommunen for å ta imot like mange.

– Jeg tenker at det fort kan bli flere enn det antallet, sier Hansen.

Byrådet vil bruke 300 millioner kroner på å skaffe og sette i stand flere boliger til flyktninger. Hansen tror det vil bli mer krevende å finne boliger til flyktningene i 2023. I år har mange privatpersoner meldt inn mulige boliger til flyktninger.

Det blir det et stort behov for også til neste år, sier Hansen.