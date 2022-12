Fagforbundet forventer budsjettgrep fra regjeringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) har på spørsmål fra Aftenposten anslått at det kan mangle så mye som 25 milliarder kroner til offentlig sektor på budsjettet neste år.

Det får LOs største forbund til å reagere.

– Vi forventer at det som kan være underfinansiering i budsjettet, blir justert i revidert budsjett til våren, sier Fagforbundets leder Mette Nord til avisen.

Fagforbundet organiserer over 400.000 medlemmer, og de aller fleste av disse jobber nettopp i offentlig sektor.

Nord understreker at det fortsatt er for tidlig å si hva den faktiske prisveksten blir neste år, og dermed også hvor mye penger som «mangler» i budsjettet.

Bakgrunnen for problemet er at det i statsbudsjettet er anslått en pris- og lønnsvekst for neste år på 3,5 prosent. SSBs beregninger viser at prisveksten for de statlige utgiftene blir i overkant av 5 prosent.