Inntektsgrensene for å få fri rettshjelp økes

Inntektsgrensene for å få innvilget fri rettshjelp skal økes til 350.000 kroner for enslige og til 540.000 kroner for ektefeller og par, opplyser Justisdepartementet.

– Inntektsgrensene for å få innvilget fri rettshjelp ble hevet med cirka 30 prosent fra 1. januar 2022. Nå økes inntektsgrensene ytterligere, med rundt ti prosent. Det er viktig å sikre nødvendig juridisk bistand til de som ikke har de økonomiske forutsetningene til å dekke dette selv, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

– Ved å heve grensene vil flere kunne ha mulighet til å ivareta sitt behov for rettshjelp, sier justisministeren.

I tillegg til høyere inntektsgrenser økes formuesgrensen med 50 prosent til 150000 kroner for både enslige, ektefeller og par.

Fri rettshjelp er offentlig støtte til juridisk bistand som gis i saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte, som blant annet foreldretvister, oppsigelse fra arbeidsforhold og klage i trygdesaker.

I barnevernssaker og utlendingssaker får man rettshjelp uten behovsprøving, uavhengig av inntekt og formue.