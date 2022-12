– Sterkere nasjonal styring er avgjørende for oss. Hvis Senterpartiet i regjering ikke lykkes med å få bedre kontroll med energimarkedet, kan vi ikke sitte i denne regjeringen, sier Frøshaug til Nationen.

Senterpartiet har havnet under sperregrensen på flere målinger i høst. Frøshaug, som er ordfører i Indre Østfold, uttrykker til avisen at han er svært bekymret for neste års kommunevalg. Han sier det kan straffe seg for kommunene at Sp faller på målinger nasjonalt.

– Jeg har inntrykk av at det gjøres en svært god jobb i Senterparti-styrte kommuner rundt i hele landet, men det er liten tvil om at vi i meningsmålinger blir straffet for det som skjer på sentralt hold, sier Frøshaug og fortsetter:

– Jeg sier ikke at Sp skal ut av regjering umiddelbart, men at det blinker et blått lys. Noe må skje raskt.

Nationen har snakket med 10 av de 14 andre ordførerne som sitter med Frøshaug i Sps ordførerforum. 4 av ordførerne sier at de er direkte uenige i at regjeringsexit er noen god idé.