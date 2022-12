Støre startet pressekonferansen der han oppsummerte 2022 med å understreke at det var et år preget av én dato:

– 2022 har egentlig bare en dato, det er 24 februar. Denne dagen har grepet inn i alle påfølgende dager og har påvirket nær sagt alle diskusjoner, valg og prioriteter i regjeringen. Det har hatt direkte påvirkning på livet til folk landet rundt. Vi snakker om krigen i Ukraina, sier Støre.

Den dagen gikk Russland til krig mot Ukraina og siden har Europa vært i krisemodus.

– Brutalt hardest er Ukraina rammet, men ringvirkningene er mange og blir stadig flere, sier Støre og viser til skyhøye priser på mat og energi, samt millioner av flyktninger.

Fire punkter for bedring

Han sier regjeringen er på rett vei i håndteringen både av priskrisen, energispørsmålene og flyktningstrømmen. Det er særlig prisveksten som blir prioritert.

– Det vi gjør nå er å få ned prisveksten så raskt vi kan, unngå at renta blir for høy, bidra til at flest mulig av de over 100.000 som har kommet i jobb etter pandemien, beholder den. Og sørge for at de som rammes hardest av prisveksten, tas vare på. De fire punktene står for meg som en daglig oppgave for oss å ta på alvor.

Ifølge Støre har regjeringen fire hovedpunkter nå:

* Holde ledigheten lav

* Mindre forskjeller

* Trygt arbeidsliv

* Få fart i grønt skifte

Støre dønn ærlig om krisemålingene

Her hjemme er Støre også rammet av en politisk krise: Velgerne forsvinner i hopetall fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Tirsdag formiddag kom en ny krisemåling. I Vårt Land måles Ap til en oppslutning på 14,6 prosent, mens Sp forsvinner under sperregrensa.

Støre sier at det skyldes usikkerheten folk opplever i hverdagen sin. Målingene bringer ikke glede, men jeg har tro på politikken regjeringen har utarbeidet, sier statsministeren.

– Tror du folk føler at du snakker til dem på en måte de forstår?

– Jeg håper at de gjør det og jeg gjør så godt jeg kan for å snakke tydelig om hva regjeringen står for og hva jeg står for. Jeg reiser og møter og snakker med folk og har i grunn aldri oppfattet at jeg ikke blir forstått, sier Støre til NTB.

– Men for å være helt dønn ærlig er jeg mer opptatt av tall som treffer folk, enn elleve tall som treffer meg igjennom en måned. Det er målinger av meninger, jeg tar dem på alvor, men det er altså ikke valg og vi skal gjennomføre en politikk som vi tror på, sier Støre.

– Må ha kraft til å stå i det

Støre sier at de mange krisene som rammer Norge, ikke er noe regjeringen kan løse med enkle grep.

– Dette er en løypemelding underveis. Vi kommer ikke til å ha resultater på dette gjennom den ene eller andre uken og måneden. Vi må ha kraft til å stå i det, sier Støre.

Statsministeren varslet at det vil bli brukt mer på strømstøtte i år og neste år enn det brukes på å gi barn og unge grunnskoleutdanning hvert år. For folk i en vanlig bolig, vil strømstøtten neste år bli på 33.000 kroner, ifølge Støre. Regjeringen har satt av 44,7 prosent til dette.

– Vi må forvente fortsatt høye strømpriser. De vil svinge med vær og vind og vær, men være høyere enn vi var vant med før krigen, sa Støre.

Statsministeren er hardt presset for tiden, men sier det som preger ham mest er vanskelighetene folk flest opplever. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Støre viste også til at regjeringen har tatt skattegrep han omtaler som mer rettferdige. Det er nødvendig for å styrke velferden i krisetider, sier Støre.

– Her ligger det en politisk forskjell i tilnærming fra denne regjeringen og den forrige. Vår hovedlinje er å gi et velferdsløft som gjelder alle. Vi setter ikke en inntektsgrense på velferden, sier statsministeren.

Mer dyster nå

Støre påpekte at han på samme pressekonferanse i fjor advarte mot en dyster framtid for Europa.

– Jeg ser mer alvorlig på situasjonen nå, for på det tidspunktet var det fortsatt en teoretisk uklarhet om det ble krig, sier Støre.

– Jeg er mer nedslått nå når vi ser de enorme menneskelige lidelsene. Det kommer til å være med oss i generasjoner framover det som nå skjer i og rundt Ukraina. Det som skjer med en uavklart situasjon om hva slags Russland vi skal forholde oss til.