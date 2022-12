SV-Kaski teller på knappene

Tirsdag går fristen ut for å komme med innspill til SVs valgkomité. Partiet skal velge ny leder etter at Audun Lysbakken tidligere i høst kunngjorde at han går av.

Etter at nestleder Torgeir Knag Fylkesnes trakk seg fra lederkampen, ser den nå ut til å stå mellom nestleder Kirsti Bergstø og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Førstnevnte har kunngjort sitt kandidatur, mens Kaski har uttalt at hun ikke ønsker noen lederkamp, men bare stiller dersom hun opplever at hun har bred støtte i partiet.

En opptelling NTB har gjort, viser at hun nå har støtte fra SVs største fylkeslag Oslo og Vestland, samt tre mindre fylkeslag og ungdomspartiet Sosialistisk Ungdom.

Bergstø har så langt støtte fra Finnmark SV, Rogaland SV og et mindretall i Nordland.

Men Kaski, som for tiden er i fødselspermisjon, har ennå ikke bestemt seg, opplyser hun til NTB.

– Det blir ikke noe å si nå før jul, skriver hun i en SMS.