Aasland om høye strømpriser: Forstår frustrasjonen

Etter en periode med forfriskende lave strømpriser, har vinterkulden ført til nye prisrekorder flere steder i landet den siste uken.

Olje- og energiminister Terje Aasland kaller det en krevende situasjon.

– Det er store variasjoner i prisene nå. For fire-fem uker siden var strømprisene nede i omtrent null, mens det i løpet av den siste uken har vært ekstremt høye priser.

Usikkerhet og frustrasjon

– Den usikkerheten er selvfølgelig med på å skape frustrasjon i befolkningen, legger han til.

– Hvordan merker regjeringen denne frustrasjonen?

– Det merkes i debatter og i at folk er usikre og fortvilet på grunn av de høye strømprisene, og det har jeg stor forståelse for, sier Aasland.

Arbeiderpartiet har falt som en stein på meningsmålingene den siste tiden og har selv forklart nedgangen med prisvekst og inflasjon.

Aasland viser til at regjeringen har tatt flere grep for å hjelpe folk gjennom en dyr vinter, som å videreføre strømstøtteordningen og redusere elavgiften.

Vurderer å gjøre mer

Aasland åpner også for å gjøre mer – men vil ikke si hva.

– Vi er opptatt av å få kontroll med prisene og å skape mest mulig trygghet for folk. Vi har et langsiktig mål om stabil tilgang til rimelig energi i Norge i fortsettelsen, og det betyr at vi må bygge ut mer fornybar energiproduksjon, mer nett og bruke energien mer rasjonelt.

– Så må vi hele tiden vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre andre ting også.

– Som hva da?

– Det vil jeg ikke spekulere i.

Dagbladet: Jobber med toprismodell

Aasland har lovet at regjeringen kommer med en «styringsmekanisme» som skal sikre Norge nok strøm i krisetid. Ordningen går ut på at strømeksporten automatisk reduseres når fyllingsgraden i flerårsmagasinene blir for lav.

Strømprisene har nådd nye høyder den siste uken. Foto: Javad Parsa / NTB

Dagbladet skriver mandag at regjeringen jobber med en toprismodell hvor eksportstrøm skilles fra innenlandsstrøm.

Aasland vil ikke kommentere Dagbladets opplysninger, men sier at styringsmekanismen er under vurdering i disse dager.

– Den kommer på nyåret, men jeg kan ikke si akkurat når.

Advarer mot pristak

Olje- og energiministeren er mandag i Brussel, hvor EUs energiministre er samlet til årets siste energimøte. Der skal de prøve å bli enige om et pristak på gass og banke gjennom en beslutning om felles gassinnkjøp.

Begge deler er ment å få ned gassprisen i Europa. Norge er for tiden den største gasseksportøren til EU.

Aasland advarer om at et pristak på gass kan skape stor usikkerhet.

– Det viktigste poenget er at hvis en går bort fra markedsmessige løsninger, så skaper det usikkerhet. Det var min opplevelse da jeg snakket med flere energiministre før dagens møte. Det er usikkerhet knyttet til konsekvensen av det de skal gjøre, og den er potensielt ganske stor, sier Aasland.