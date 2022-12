Frp kaller Skatteutvalgets forslag et gufs fra fortiden

– Fremskrittspartiet avviser Skatteutvalgets forslag om å gjeninnføre arveavgift, straffe folk som har kjøpt egen bolig og kraftig økning i matvareprisene ved å heve momsen til 25 prosent. Økte særavgifter er også helt feil, avgiftsnivået bør ned og ikke opp, sier Limi i en pressemelding med tittelen «Kaldt gufs fra fortiden» om forslagene som ble lagt fram mandag.

Alt er riktignok ikke bare elendighet, utvalget har også noe bra å komme med, som lavere skatt på inntekt og redusert eierbeskatning, mener han.

– Men i sum går dette helt i feil retning. Det er lite som tyder på at Frp kan være med på et bredt forlik med dette som utgangspunkt, her er det nok større sjanse for at en Ap/Sp-regjering, som allerede har økt skatter og avgifter med 55 milliarder kroner, lettere finner sammen med SV og Rødt.

– Slår skeivt ut

Skatteutvalget har tatt for få grep for å få ned ulikheten, mener SV. De frykter at forslagene øker ulikhetene mellom dem som jobber, og dem som ikke kan det.

– Samlet sett er det for lite grep her som får ned ulikheten. For eksempel gjøres det ikke nok med fritaksmetoden, og formuesskatten blir for lav, sier SVs fungerende finanspolitiske talsperson, Cato Brunvand Ellingsen.

Forslagene om boligskatt og arveskatt synes SV er positive, men de ser ingen grunn til å redusere formuesskatten. Partiet er også skeptisk til forslaget om momsøkning.

– Det er en avgift som slår skeivt ut og hvis man lager et lappeteppe av kompenserende ordninger kan det fort ført til at noen faller utenfor, sier han.

Venstre: Positive til den overordnede retningen

Nestleder og finanskomitémedlem i Venstre, Sveinung Rotevatn, inviterer til samarbeid med de andre partiene på Stortinget etter at Skatteutvalgets forslag.

Nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn. Foto: Lise Åserud / NTB

– Venstre er positive til den overordnede retningen i forslaget. Dette er et godt faglig utgangspunkt for en bred enighet i Stortinget. Men da må venstresiden legge vekk sin forkjærlighet for formuesskatten, og høyresiden må være villige til å diskutere dagens gunstige beskatning av eiendom, sier Rotevatn, etter at Skatteutvalget la fram sine forslag mandag.

– Venstre støtter omlegginger som gjør at det lønner seg mer å jobbe og investere i produktiv virksomhet, legger han til.