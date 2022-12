Økonomiprofessor ikke overbevist over regjeringens skattegrep

De var i budsjettforliket mellom regjeringen og SV at det ble enighet om å stramme inn på skattereglene, men økonomiprofessor Kalle Moene er ikke overbevist om at grepene vil hindre at mangemillionærer kan unngå skatten.

– For å svare på «hvor godt» endringene vil virke, må vi være enige om hva som er problemet, sier han til Dagsavisen.

Problemet kan være bruddet på prinsippet om at inntekter som er tjent opp i Norge skal skattlegges i Norge.

– Regelendringene kan bidra til at prinsippet i sterkere grad blir håndhevet. Men siste ord er kanskje ikke sagt. De som går inn for det, kan finne nye smutthull. Dessuten får ikke regelendringen tilbakevirkende kraft, sier han

Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) har tidligere gitt uttrykk for at regjeringen burde ha ventet med å ta avgjørelser til etter at skatteutvalgets rapport legges fram.

Skatteutvalgets utredning legges fram mandag.